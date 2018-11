Rentner kracht mit Sommerreifen in Polizeiauto

Der Rentner wollte hier rechts abbiegen. Das Auto kam ins Rutschen und krachte in das Polizeiauto. © Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

In Rehetobel ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer rutschte in ein Polizeiauto. Der Grund: Das Auto war noch mit Sommerreifen bestückt.