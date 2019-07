Rentner wird vor Stall von Stier getroffen und stürzt tödlich

Ein 74-jähriger Mann ist am Samstag im Berner Oberland mutmasslich von einem Stier angegriffen worden. Er verstarb zwei Tage später im Spital. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Ein 74-jähriger Mann ist am Samstag vor einem Stall in Adelboden im Berner Oberland mutmasslich von einem Stier getroffen worden und gestürzt. Am Montag erlag der Rentner im Spital seinen Verletzungen.