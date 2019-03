Retter suchen in Schulgebäude Überlebende

Rettungskräfte suchen im eingestürzten Gebäude, in dem sich auch eine Schule befand, nach Überlebenden. (AP Photo/Sunday Alamba) © KEYSTONE/AP/SUNDAY ALAMBA

Beim Einsturz eines Gebäudes in der nigerianischen Stadt Lagos sind am Mittwoch Dutzende Menschen unter den Trümmern begraben worden, darunter auch mehrere Kinder. Nach Angaben von Rettungskräften sind einige der Verschütteten möglicherweise noch am Leben.