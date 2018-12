Rettungsschiff nimmt Kurs auf Spanien

Ein gerettetes Baby wird auf das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms gebracht. © KEYSTONE/AP/OLMO CALVO

Nach der Ablehnung durch Italien und Malta nimmt ein Rettungsschiff mit mehr als 310 Flüchtlingen an Bord Kurs auf Spanien. Das Land gewährte dem Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Samstag die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer.