RhB-Lokomotive stark beschädigt

Ein Felsbrocken hat am Dienstag dazu geführt, dass ein Zug der Rhätischen Bahn aus dem Gleis gesprungen ist. © PD RhB

Eine Lokomotive der Rhätischen Bahn (RhB) ist am Dienstagabend bei der Kollision mit einem Felsbrocken in Tavanasa im Bündner Oberland stark beschädigt worden. Der Lokführer verletzte sich leicht. Die Surselvalinie konnte am Mittwochmorgen wieder freigegeben werden.