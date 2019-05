Richard Carapaz setzt einen weiteren Nadelstich

Giro-Leader Richard Carapaz kann eine weitere Champagner-Flasche öffnen © KEYSTONE/AP ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Richard Carapaz nimmt auch in der 17. Etappe des Giro d’Italia seinen gefährlichsten Gegnern ein paar Sekunden ab. Der Mann aus Ecuador wirkt sehr souverän.Auf dem letzten Kilometer setzte Richard Carapaz einen weiteren Nadelstich. Der Südamerikaner, der just an diesem Tag seinen 26.