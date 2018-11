Richter ordnet Wiederzulassung von CNN-Reporter zum Weissen Haus an

CNN-Mann Jim Acosta auf dem Weg in Gericht in Washington. © Keystone/AP/MANUEL BALCE CENETA

Das Weisse Haus muss den ausgesperrten CNN-Reporter Jim Acosta wieder zulassen. Ein US-Bundesrichter ordnete am Freitag in einer einstweiligen Verfügung die Wiederzulassung des Journalisten an.