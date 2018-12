Riesenslalom-Sieger Luitz droht Disqualifikation

Die FIS bestätigte, dass eine Untersuchung läuft.

Die Reglemente sind nicht glasklar: Gemäss den Anti-Doping-Regeln der FIS aus dem Jahr 2016 hätte ein Verstoss die automatische Disqualifikation zur Folge. Allerdings erlaubt die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in ihren Regulativen aus diesem Jahr neu das Einatmen von Sauerstoff.

Klar ist: Luitz darf an diesem Wochenende in Val d’Isère starten. Sollte der Deutsche der Sieg in Beaver Creek aberkannt werden, würde Marcel Hirscher den Sieg erben. Auch zwei Schweizer würden profitieren: Thomas Tumlers erster Weltcup-Podestplatz wäre neu ein 2. statt ein 3. Platz und Loïc Meillard wäre neu Vierter.

(SDA)