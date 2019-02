Männer-Abfahrt am Samstag auf der Kippe

Der Entscheid, ob die Abfahrt am Samstag stattfinden wird, soll um 11.30 Uhr gefällt werden. Sicher ist einzig, dass die Abfahrt auf verkürzter Strecke ausgetragen würde. Die Variante, vor dem Start zum Rennen noch eine Trainingsfahrt auf den obersten Passagen anzusetzen, um damit die reglementarischen Bedingungen für eine Abfahrt auf der gesamten Streckenlänge zu erfüllen, musste schon am frühen Morgen verworfen werden. Zum Zeitpunkt des Entscheids hatte es noch stark geschneit, so dass die Präparierung des obersten Streckenteils nicht möglich war.

(SDA)