Rio de Janeiro begrüsst 2019 mit Feuerwerk und Musik

Streit um Diebstahl auch am Silvestertag am Strand von Rio de Janeiro - der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will ab Dienstag im grössten Land Lateinamerikas mit harter Hand durchgreifen und solche Situationen vermeiden. © KEYSTONE/AP/LEO CORREA

Hunderttausende Menschen haben in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro das neue Jahr begrüsst. Zahlreiche Einheimische und Touristen verfolgten in der Nacht auf Dienstag am Stadtstrand Copacabana das 14-minütige, von Musik untermalte Feuerwerk.