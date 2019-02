Riss im Rumpf eines Kampfjets F/A 18C entdeckt

Riss im Rumpfbereich: Ein F/A-18 der Schweizer Armee (hier beim Fliegerschiessen auf der Axalp) muss vorläufig am Boden bleiben. (Archiv) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Bei Wartungsarbeiten haben Mechaniker am Dienstag an einem Strukturteil im oberen Rumpf eines Kampfjets F/A 18C einen Riss festgestellt. Die Luftwaffe ordnete die Überprüfung aller F/A 18 an, auch der Doppelsitzer vom Typ F/A 18D.