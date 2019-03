Rita Wilson auf «Walk of Fame» verewigt – Ehemann Tom Hanks dabei

Nun hat Rita Wilson genau wie ihr Ehemann, Tom Hanks, auch einen Hollywood-Stern. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Hochkarätige Verstärkung für Rita Wilson auf dem «Walk of Fame»: Ehemann Tom Hanks und Kollegin Julia Roberts posierten mit ihr am Freitag in Hollywood auf der frisch enthüllten Sternenplakette für die Schauspielerin und Sängerin.