© www.ritschi.ch

Wer in den letzten 16 Jahren auch nur ab und zu Radio hörte, kam an Ritschis Stimme nicht vorbei. Mehr als 350’000 Tonträger wurden bislang von Plüsch und Ritschi als Solokünstler verkauft. Nach weit über 300 Konzerten ist er auch als Live-Performer definitiv ein Routinier. Ritschi dazu: “Ich will, dass es fetzt auf der Bühne, dass die Musik mitreisst und die Menschen sich gut fühlen.“ Gibt es auf seiner Album Tour 2019 am Samstag, 30. März 2019 im fabriggli in Buchs.