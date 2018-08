Ritter, Rock und rundes Leder

Altstätten feiert🎊🎶

Am Städtlifescht in Altstätten «fägt» es dieses Wochenende gehörig. In der ganzen Stadt sind verschiedene Stände aufgebaut, die für genug Essen und Unterhaltung sorgen. «The Flying Koteletts» und «Goitse» treten auf und als kleines Extra findet das «Bobby Car Städtli Race» statt.

Frauenfelder Stadtlauf 🏃‍♀️

In Frauenfeld werden dieses Wochenende die Sportschuhe geschnürt: Am Samstag findet der Frauenfelder Stadtlauf statt. Klein und Gross können beim Lauf durch die Stadt mitmachen. Die Thurgauer Apfelkönigin, Marion Weibel, ist als Ehrenstarterin mit von der Partie. Auch am Sonntag lohnt sich ein Besuch von Frauenfeld. Beim Mittelaltertag auf dem Schloss Frauenfeld gibt es Geschichte zum Anfassen.

FC St.Gallen – FC Luzern⚽

Der Kybunpark erstrahlt am Sonntag wieder ganz in Grün und Weiss. Die Espen spielen dann gegen den FC Luzern. Momentan befinden sich die St.Galler auf dem 3. Tabellenrang. Können sie ihren Platz in den vorderen Rängen festigen? Der Anpfiff ist um 16 Uhr.

Openair direkt am Bodensee 🎶🎈

Am 24. und 25. August findet das Summerdays Festival in Arbon statt. Amy McDonald, Lo & Leduc und Gotthard treten auf. Besonders schön: Das Summerdays befindet sich direkt am Bodensee. Tickets und Infos findest du hier.

22-Stunden-Wanderung quer durch Ausserrhoden 🗻

2400 Höhenmeter Aufstieg, 2800 Höhenmeter Abstieg und das ganze in 22 Stunden: Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege will das scheinbar Unmögliche schaffen. Die Route ist 55 Kilometer lang und führt von Degersheim quer durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden bis nach Rheineck. Die geführte Tour startet um 00.22 Uhr in Degersheim, das Eintreffen in Rheineck ist für 22.22 Uhr geplant.

Bewegung am See🚴‍♀️

Wer gerne auf dem Velo sitzt oder skatet, ist auf dem 40 Kilometer langen Rundkurs von SlowUp Bodensee genau richtig. Die Strecke verläuft von Romanshorn über Amriswil nach Roggwil, via Horn und Arbon wieder zurück nach Romanshorn. Auf der Strecke warten zahlreiche Attraktionen.

Seilziehfest Sevelen 💪

Kraft, Schwung und Standhaftigkeit – darum geht es am Seilziehfest in Sevelen. Es findet dieses Wochenende erstmals auf dem Sportplatz Schild statt. Höhepunkt dürfte das Schweizer Nationalligaturnier am Sonntag werden. Im Festzelt sorgen die «Grenzlandstürmer» und DJs für Stimmung.

Mittelalter-Spektakel Appenzell 🏰

Dieses Wochenende wird im Dorfkern von Appenzell zum vierten Mal das Mittelalter lebendig. Über 30 Aussteller zeigen ihre alten Handwerkskünste, Musikanten spielen auf, es werden Geschichten für Gross und Klein erzählt und Gaukler und Magier sorgen für Belustigung.

Trucker-Chilbi Oberhelfenschwil 🚚

In Oberhelfenschwil fahren dieses Wochenende wieder Trucks auf. Bereits zum dritten Mal wird an der Trucker-Chilbi die Leidenschaft für grosse Motoren gefeiert. Heute Abend wird das Fest mit Livemusik und Party eingeläutet. Morgen fahren die Trucks ein. Das ganze Wochenede über gibt’s diverse Showeinlagen, am Sonntag werden die schönsten Trucks prämiert.

Bonus: Beachevent Rorschach ⛱🏐

Die höchste nationale Beachvolley-Turnierserie macht auch dieses Jahr in Rorschach halt. Die Zuschauer erwartet ein hochklassiges Beachvolleyball-Turnier mit internationalen Damen- und Herrenteams. Weitere Infos gibt es hier.

(sk/mas)