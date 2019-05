Robin Leon freut sich auf neuen Titel

Der Elsässer Musiker arbeitet zur Zeit auch an weiteren Titel zu dem kommenden Album. Zusammen mit Stefan Mross und anderen Künstler war Robin Leon in den letzten Wochen auf Tournee, überhaupt hat der Sänger nach seinem Sieg bei IWS voll auf die Karte Musik gesetzt. So hat er zwischenzeitlich auch sein Trompetenstudium am Konservatorium unterbrochen, weil er soviel mit Auftritten unterwegs ist. Wir sind auf das neue Album gespannt.

Radio Melody Musikredaktor Werner Plüss hat Robin Leon Backstage bei Immer wieder sonntags im Europapark Rust getroffen.