Robin Marc – Hola Chica

Erstmals präsentiert Robin Marc mit «Hola Chica» einen Song in Mundart – und beweist, dass er in den letzten Jahren in Deutschland und Österreich ein Level an Professionalität erarbeitet hat, das ihn aus dem Stand über das Newcomer-Level hinaus torpediert. Bereits im zarten Alter von acht Jahren begann seine Musikkarriere; mit seinem Album „Musik ist mein Leben“ war er einer der Youngstars im Showgeschäft. Schon damals waren seine Fans hin und weg von seiner Bühnenpräsenz und seiner bodenständigen, freundlichen Art.

Doch Robin Marc ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern entwickelte sich als Künstler weiter. 2012 und 2013 sorgte er zusammen mit dem Schweizer Star-Gitarristen Zlatko “Slädu” Perica (der u.a. mit Stars wie Bligg, Marc Storace, Philipp Fankhauser, Gölä etc. zusammengearbeitet hatte) und seinen Friends für Aufsehen. Sinngemäss heisst sein zweites Album denn auch “Ich will mehr” – und prompt stürmte er dieselben Bühnen, welche Grössen wie Andreas Gabalier, Mathias Reim, Markus Wolfahrt, Andrea Berg oder Helene Fischer bespielten. Seit 2016 arbeitet der junge Schweizer, der bis heute vor allem in Deutschland und Österreich für Aufsehen gesorgt hatte, mit dem Produzenten Christian Geller zusammen. Bei Ihm standen schon Künstler wie Modern Talking, A-HA, Heino, Roland Kaiser, Münchner Freiheit oder David Hasselhof auf der Matte. Für “Hola Chica” konnte Marc Discofox-Superstar Michael Fischer gewinnen.

In mehr als 15 Jahren erfolgreicher Karriere und mit insgesamt drei Alben hat sich Robin Marc den Ruf eines hervorragenden Entertainers erarbeitet. Höchste Zeit, auch sein Heimpublikum zu überzeugen. “Hola Chica” ist der perfekte Sommersong – oder mit anderen Worten: «Hola Suiza!» (das Office / Rolf Schlup)

Live

09.06.19 Open Air Bürglen, Bürglen

15.06.19 Engadiner Schlager- und Volksmusik Open Air Zernez / Schweiz

06.07.19 Festival in Olfen Olfen, Deutschland

07.07.19 Festival in Olfen Olfen, Deutschland

13.07.19 Open Air Schlager Party Erding, Deutschland

16.08.19 Churer Fest mit Fantastic Seven, Chur