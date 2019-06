Rock am Weier wird abgebrochen

Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer und Starkregen seien prognostiziert, das Festival könne unter diesen Voraussetzungen nicht fortgeführt werden. Dies teilen die Veranstalter des Rock am Weier Festivals in Wil am Samstagabend um 21 Uhr mit. «Es ist zu riskant, die Sicherheit der Besucher ist bei diesen Wetterbedingungen nicht mehr gewährleistet», sagt Marc Bislin, Mediensprecher des Gratis-Openairs im Wiler Stadtpark.

Das Gelände sei geräumt worden. Die Besucher hätten es ruhig und rasch verlassen, sagt Bislin. Zwischenfälle habe es keine gegeben. Am Samstag konnte das Openair über 3000 Besucher verzeichnen. Am Freitag waren es rund 6500 Besucher. Dass, das Festival frühzeitig habe beendet werden müssen, tue weh, sagt Bislin. «Es ist Schade, aber es ging nicht anders».

(mas)