Rocker von Aerosmith werden auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt

Dies teilten die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sie erhalten den 2657. Stern.

«Aerosmith ist eine der grössten Rockbands der Welt, und wir glauben, dass viele Fans über die Ehrung begeistert sein werden», sagte «Walk of Fame»-Sprecherin Ana Martinez. Neben «Crazy» gehören «Dream on», «I Don’t Want To Miss A Thing», «Walk This Way» und «Cryin’» zu den grössten Hits der fünfköpfigen Band.

Von April bis Juli planen sie die Konzertreihe «Deuces Are Wild» in der Casino-Stadt Las Vegas. Es stehen 18 Auftritte im Park-MGM-Resort auf dem berühmten Las Vegas Strip an. Aerosmith wurde 1970 in Boston gegründet, im kommenden Jahr feiert die Band ihr 50-jähriges Jubiläum.

(SDA)