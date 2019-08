Rodriguez verliert mit Milan in Udine

In diesem Jahr will das Team aus dem Friaul zumindest im sicheren Mittelfeld Unterschlupf finden. Der Start zu dieser Mission ist schon mal gelungen. Gegen das ambitionierte Milan siegte der Aussenseiter nicht unverdient. Die Entscheidung führte der Innenverteidiger Rodrigo Becao mit einem Kopfball nach einem Corner in der 72. Minute herbei. Der Brasilianer war auf diese Saison hin von ZSKA Moskau nach Italien gekommen.

Ricardo Rodriguez lieferte beim Milan als linker Aussenverteidiger eine unauffällige Leistung ab. In der Defensive machte er kaum Fehler, nach vorne bewirkte er aber wenig. Insgesamt zeigte Milan im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Marco Giampaolo eine enttäuschende Darbietung.

(SDA)