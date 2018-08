Röbi Rapp ist gestorben

Röbi Rapp, links, und Ernst Ostertag im Zürcher Stadthaus am Dienstag, 1. Juli 2003. Sie haben sich als erste registrierte Partnerschaft in der Stadt Zürich eintragen lassen. Am gleichen Tag trat das Gesetz über die Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. © Keystone/WALTER BIERI

Röbi Rapp ist tot. Rapp gilt als Vorreiter für die rechtliche Gleichstellung Homosexueller in der Schweiz. Rapp schlief am Sonntagabend nach langer Krankheit mit Hilfe einer Freitodbegleitung und im Beisein seiner Liebsten im Alter von 88 Jahren ein, wie Contrastfilm am Donnerstag mitteilte.