Roger De Win – Wenn du willst, dass ich geh

Seine Songs, sind auch wochenlang in den Schlagern der Woche bei Radio Melody vertreten. Trotzdem läuft Roger De Win bei vielen Medien noch unter dem Radar. Der eine grosse Hit fehlt ihm eben noch. Aber wer seine neue Single «Wenn du willst, dass ich geh» hört, ahnt, dass es bis dahin nicht mehr weit ist. In der Branche ist er seit Jahren anerkannt, geht mit den grössten Schweizer Schlagerstars wie Francine Jordi und Leonard auf Konzertreisen, stand schon mit internationalen Erfolgskünstlern wie Vanessa Mai, Jürgen Drews oder Fantasy auf der Bühne. Dabei überzeugt er menschlich und musikalisch, mit seiner Stimme, am Piano und an der Gitarre. Seine «Wenn Sommer vergehen»-Tour führte in 2017 u.a. auch nach Deutschland, Österreich, Ungarn und die Slowakei.

Und nun ist er als einer von nur vier (!) Schweizer Schlagerkünstlern bei SRF eingeladen: Auch das zeigt, wie anerkannt seine Musik bereits ist. Am «Schweizer Musiktag» läuft nur Schweizer Musik auf allen SRF-Kanälen. Auf der Musikwelle ist er am 15. Februar zwischen 16 und 18 Uhr live zu hören – im Interview und mit drei seiner Songs.