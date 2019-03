Roger-Federer-Arena dank Initiative?

Die bisherigen Versuche, die St.Jakobshalle in eine Roger-Federer-Arena umzubenennen, scheiterten. Nun wagt der frühere Baselbieter Landrat Hans Furer einen neuen Versuch, wie die Basler Zeitung berichtet. Er will die Volksinitiative «Roger-Federer-Arena jetzt!» gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Kultur vors Volk bringen. Gleichzeitig läuft eine ins Englische übersetzte Petition, damit auch Fans aus dem Ausland unterschreiben können.

Die Veranstalter der Swiss Indoors – Roger Federer hat das Turnier in der Heimat bereits neun Mal gewonnen – haben laut Basler Zeitung nichts gegen eine Roger-Federer-Arena, ebenso wenig die Verwaltung der St.Jakobshalle. Die Gegner hatten in der Vergangenheit eingeräumt, dass es in der Schweiz üblich sei, solche Namensgebungen erst nach dem Tod der jeweiligen Persönlichkeit zu vollziehen.

Die Basler Zeitung rechnet damit, dass die Vorlage frühestens Ende nächsten Jahres vors Volk kommt.

(red.)