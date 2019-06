Roger Federer gelingt Revanche für Out am US Open

Roger Federer übersteht in Halle die erste Runde ohne Mühe © KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Roger Federer glückt der Einstieg in die Rasensaison nach Wunsch. Die Nummer 3 der Welt gewinnt in der 1. Runde des Turniers im westfälischen Halle 7:6 (7:1), 6:3 gegen John Millman (ATP 57).Es war auch eine Revanche für die Niederlage gegen den Australier am US Open im letzten Jahr.