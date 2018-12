Roger Federer gewinnt Auftaktpartie am Hopman Cup ohne Probleme

Für Roger Federer begann die neue Saison am Hopman Cup in Perth mit einem Sieg © KEYSTONE/EPA AAP/RICHARD WAINWRIGHT

Roger Federer glückt der Auftakt in die neue Saison. In der ersten Partie am Hopman Cup in Perth gewinnt der 37-jährige Baselbieter sein Einzel gegen den Briten Cameron Norrie 6:1, 6:1.