Roger Federer gegen Daniil Medwedew

Der Russe Daniil Medwedew (ATP 15) ist der nächste Gegner von Roger Federer am Miami Open

Der nächste Gegner von Roger Federer am Tennisturnier in Miami heisst Daniil Medwedew (ATP 15). Die Achtelfinal-Partie gegen den Russen findet in der Nacht auf Mittwoch statt.