Roger Federer nach Startschwierigkeiten ohne Mühe weiter

Roger Federer im Drittrunden-Spiel gegen den Serben Filip Krajinovic © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Roger Federer steht am Masters-1000-Turnier in Miami in den Achtelfinals. Der Schweizer setzte sich gegen den serbischen Wawrinka-Bezwinger Filip Krajinovic (ATP 103) 7:5, 6:3 durch.