Roger Federer wurde von Thiem auf der Zielgeraden abgefangen

Larry Ellison, Gründer und CEO von Oracle und einer der reichsten Millardäre der Welt, sass als Besitzer des Turniers von Indian Wells auch während des Finals wieder in der 1. Reihe © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Roger Federer wird am Tennisturnier in Indian Wells mit dem Ziel vor Augen abgefangen. Er verliert den hochstehenden Final gegen den Österreicher Dominic Thiem in 2:02 Stunden 6:3, 3:6, 5:7.Die Enttäuschung liess sich Roger Federer am Ende nicht anmerken.