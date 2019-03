Keller in Bern-Liebefeld unter Wasser

Durch einen Rohrleitungsbruch sind in Liebefeld in der Gemeinde Köniz mehrere Keller überflutet worden. © Kantonspolizei Bern

Ein Rohrleitungsbruch hat in der Nacht auf Samstag in Liebefeld in der Gemeinde Köniz BE zahlreiche Keller und Strassen überflutet. Eine Gefahr für die Umwelt hat gemäss Polizei nicht bestanden. Abklärungen über die Schadenshöhe wurden eingeleitet.