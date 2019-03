© Radio Melody

Die Samsung Hall steht Kopf, als Roland Kaiser mit seiner Hallen Tournee heute abend Halt in Zürich machte. Ein Potpourri durch seine musikalische Laufbahn erfreute die Zuschauer. Mitsingen, klatschen und tanzen stand beim Publikum an oberster Stelle. Der Kaiser präsentierte auch Songs aus seinem neuen Album «Alles oder dich», welches am Freitag, 15. März erscheint.