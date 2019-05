Der 55-Jährige fuhr am Montag kurz vor Mitternacht mit seinem Roller von Flims in Richtung Ilanz. Nach der Kapelle St.Nikolaus in Laax hat es zurzeit in einem Baustellenbereich ausgefrästen Bodenbelag. Dort stürzte der Mann und zog sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Die Ambulanz fuhr den Verletzten ins Spital Ilanz. Die Unfallursache wird durch die Polizei untersucht.

(Kapo GR/red.)