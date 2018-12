Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte war vor wenigen Tagen bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, um im Budget-Streit einen Kompromiss zu finden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

Italien und die EU-Kommission haben sich im Streit um die Haushaltspläne der italienischen Regierung für das Jahr 2019 geeinigt. Das gab die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt. Sie bestätigte damit entsprechende Berichte in den italienischen Medien.