Alisson vor Wechsel zu Liverpool

Brasiliens Torhüter Alisson steht vor dem Wechsel nach Liverpool © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Alles deutet darauf hin, das der brasilianische Torhüter Alisson von der AS Roma zum FC Liverpool wechselt. In italienischen Medien war am Mittwoch ein Video des 25-Jährigen am Flughafen in Rom zu sehen. Angeblich machte er sich auf den Weg zum Medizin-Check.