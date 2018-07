Ronnie Schildknecht nimmt Jubiläums-Sieg ins Visier

Ronnie Schildknecht strebt am Ironman Switzerland in Zürich den zehnten Sieg an © KEYSTONE/SIGGI BUCHER

Ronnie Schildknecht will am Sonntag ab 6.40 Uhr am Ironman Switzerland in Zürich nachholen, was er 2017 noch deutlich verpasst hat: beim Heimrennen zum zehnten Mal als Sieger einzulaufen.Es wäre sein insgesamt zwölfter Sieg an einem Ironman.