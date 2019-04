Ronny Gander im Gespräch

Als elfjähriger erlebte Ronny Gander, der in Franfurt an der Oder geboren wurde die Wende mit. Für den Jungen, der schon immer gerne Schlagermusik hörte ein ganz besonderes Erlebniss.

Ronny Gander stand zunächst als DJ auf der Bühne bevor er auf zum Gesnangsmikrofon griff. Inzwischen ist er seit 25 Jahre inm Unterhaltungsgeschäft tätig immer noch mit voller Leidenschaft.

Das aktuelle Album «Brennendes Herz» ist sein ganz persönliches Dankeschön an die Menschen, die immer an ihn geglaubt haben, seine Familie und die treuen Musikfreunde, die ihn nunmehr seit 25 Jahren begleiten! Gemeinsam mit seinem Produzenten Rene Prasky prästentiert Ronny sich 2018 in einem neuen Sound, etwas moderner mit Liedern die ins Ohr gehen und ins Herz treffen. Bei vielen Titeln ist Ronny als Texter mit dabei und konnte viele Ideen aus seinem täglichen Bühnenleben mit einfließen lassen. «Brennendes Herz» ist ein Doppeljubiläums Album und auch ein halbe Weihnachtsalbum wie er im Gespräch mit Radio Melody erklärte.

