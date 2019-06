«Rosinenbomber» wieder über Berlin – Erinnerung an die Luftbrücke

Eine DC-3 der US Air Force von 1948, die als "Rosinenbomber" für die Berliner Luftbrücke eingesetzt wurde. © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Rund 20 so genannte Rosinenbomber sind am Sonntag über Berlin geflogen – zur Erinnerung an die legendäre Luftbrücke vor 70 Jahren. Die Oldtimer-Flugzeuge kreuzten das Tempelhofer Feld und waren für Zuschauer und Kameraobjektive gut sichtbar.