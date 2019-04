Roth verlässt SVP und bleibt im Amt

Franziska Roth verlässt die SVP und führt ihr Amt als Parteilose weiter. Archivbild). © Keystone/WALTER BIERI

Die in ihrer Partei umstrittene Aargauer Regierungsrätin Franziska Roth tritt aus der SVP aus und übt ihr Amt als Parteilose weiter aus. Dies gab sie am Dienstag in Aarau vor den Medien bekannt.