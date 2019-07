Rückenverletzung nach Selbstunfall

Kurz vor Mitternacht verlor der 29-jährige Automobilist auf der Fahrt von Dicken in Richtung Schwellbrunn im Bereich Moosegg die Herrschaft über das Fahrzeug. © Kapo AR

Ein 29-Jähriger verunfallte am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Schwellbrunn. Er musste mit der Rega ins Spital gebracht werden, da er unbestimmt am Rücken verletzt wurde.