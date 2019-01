Rückschlag bei Suche nach in Bohrloch gefallenen Knaben in Spanien

In dieses rund 30 Zentimeter breite Bohrloch in der Nähe der andalusischen Gemeinde Totalán ist der Zweijährige gefallen. Ob er noch lebt, weiss niemand. © KEYSTONE/EPA EFE/Malaga Fire Brigades/HANDOUT

Erneuter Rückschlag bei der Suche nach einem in ein Bohrloch gefallenen kleinen Knaben in Spanien: Bei den Vorbereitungen für die Bohrung eines zweiten, vertikalen Schachts gebe es Komplikationen, sagte der Ingenieur Angel García Vidal am Freitag vor Journalisten.