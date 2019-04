Rückschlag für Dortmund im Titelrennen

Ausgerechnet gegen den Erzrivalen zeigte Borussia Dortmund im Fernduell um den Meistertitel mit Bayern München Nerven. Die Mannschaft von Lucien Favre gab ein frühes 1:0 aus der Hand und stoppte sich bei den Bemühungen um die Wende mit zwei Platzverweisen selbst. Marco Reus kassierte nach einer Stunde für ein gestrecktes Bein direkt Rot und verursachte mit der gleichen Aktion den Freistoss, der zum 1:3 führte. Kurz darauf grätschte auf Höhe der Mittellinie auch Marius Wolf übermotiviert in die Beine des Schalkers Suat Serdar.

In doppelter Unterzahl kamen die Dortmunder in der Schlussphase durch Axel Witsel noch einmal heran. Kurz darauf entschied aber Breel Embolo das Spiel mit seinem fünften Ligatreffer, einem platzierten Innenrist-Schuss aus 20 Metern in Minute 86. Durch die Derby-Niederlage muss der BVB seine Meister-Ambitionen fürs Erste zurückstellen. Gewinnt Bayern München am Sonntag in Nürnberg, zieht der Leader und Titelverteidiger auf vier Punkte davon.

Im 94. Liga-Duell mit Schalke ging der BVB nach 14 Minuten durch einen Kopfball von Mario Götze zunächst in Führung. Die gute Ausgangslage gab die Mannschaft von Trainer Lucien Favre aber kurz darauf innert zehn Minuten aus der Hand. Daniel Caligiuri verwertete einen streitbaren Handspenalty, Salif Sané köpfelte nach einem Corner ein. Embolo war an der Schalker Wende beteiligt, indem er den Penalty herausholte. Er schoss Julian Weigl den Ball im Zweikampf aus kurzer Distanz an den Arm.

Mit dem Sieg im brisanten Prestigeduell machten die Schalker nicht nur den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt, sie revanchierten sich beim BVB auch für die folgenschwere Derby-Niederlage am vorletzten Spieltag der Saison 2006/07, die sie um den Meistertitel gebracht hatte.

Währenddessen machte RB Leipzig den letzten Schritt zur Champions-League-Qualifikation mit einem 2:1 gegen Freiburg. Im Abstiegskampf schöpfte Hannover mit dem vierten Saisonsieg neue Hoffnung. Dank dem 1:0 gegen Mainz liegt der Tabellenletzte zumindest vorübergehend nur noch drei Punkte hinter Stuttgart auf dem Barrageplatz. Stuttgart empfängt im Abendspiel Borussia Mönchengladbach.

(SDA)