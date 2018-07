Rücksichtslose Griller ärgern die Stadt

Jeweils einen Kubikmeter Holz stellt Gossau an den verschiedenen Grillstellen zur Verfügung. Diese werden derzeit wegen des schönen Sommerwetters besonders rege genutzt. Doch die Freude hält nicht lange: «Kaum kehren wir den Rücken, ist das Holz auch schon weg», sagt Hanspeter Meile, Leiter Unterhaltsdienst der Stadt Gossau, zu Tagblatt Online. Das am Freitag aufgefüllte Holz ist am Samstagmorgen bereits «verbrätelt».

Alles Holz ins Feuer

«Die Leute, welche an den Feuerstellen grillieren, schmeissen das gesamte Holz ins Feuer. Mit der grossen Glut, welche wir am Morgen vorfinden, könnte locker noch weiter gegrillt werden», sagt Meile. Die zur Verfügung gestellte Holzmenge dürfte auch bei reger Benutzung mindestens für eine Woche reichen.

Viel Arbeit für nichts

Die Holz-Vergeudung ist ärgerlich, denn hinter dem Brennholz steckt viel Arbeit. Um alle Grillstellen zu bestücken, ist ein Mitarbeiter jeweils einen ganzen Tag beschäftigt. «Es ist einfach schade, dass die Leute keine Rücksicht mehr nehmen», sagt Meile. Er rät, das Holz für einen Brätel-Plausch besser selbst mitzunehmen.

Weshalb Kontrollen schwierig sind, erfährst du auf tagblatt.ch.

(agm)