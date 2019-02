Rüfenachts Siegestor nach 56 Minuten

Spektakel in Biel: Biels Marc-Antoine Pouliot (links) gegen Berns Simon Moser © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der SC Bern realisiert mit zwei Powerplay-Toren ein 4:2 in Biel und erringt damit den dritten aufeinanderfolgenden Sieg gegen den Kantonsrivalen.Thomas Rüfenacht erzielte in der 56. Minute in Überzahl das Siegestor zum 3:2.