Ruhani: Kampf gegen Terrorismus ist unvermeidbar

Russlands Staatschef Wladimir Putin, der iranische Präsident Hassan Ruhani und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beraten derzeit über die Situation in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. © KEYSTONE/AP Presidency Press Service

Zum Auftakt des Syrien-Gipfels in Teheran hat es der iranische Präsident Hassan Ruhani am Freitag als «unvermeidbar» bezeichnet, den «Terrorismus» in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib zu bekämpfen.