Zuhälterring in Lausanne ausgehoben

Eine Prostituierte wartet auf Kundschaft auf dem Strassenstrich im Quartier Sebeillon in Lausanne. (Archiv) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Polizei von Lausanne hat in Zusammenarbeit mit den rumänischen Behörden einen in der Westschweiz und Europa aktiven Zuhälterring ausgehoben. Ein Ermittlerteam aus beiden Ländern nahm am vergangenen Mittwoch vier Verdächtige in Rumänien fest.