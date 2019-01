Rund 11’200 Rekruten in RS eingerückt

Rund 11'200 Rekruten sind am Montag in die Rekrutenschulen eingerückt. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Rund 11’200 Rekruten, darunter 120 Frauen, sind am Montag in die Rekrutenschulen (RS) eingerückt. Als Durchdiener den am Stück absolvieren werden rund 1640 Rekruten, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte.