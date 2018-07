An der Tour de France wurde in keiner Kontrolle verstecktes Motor-Doping festgestellt © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Radsport-Weltverband UCI führte an der Tour de France umfassende Kontrollen durch, um versteckte Motoren in den Velos aufzuspüren. Es gibt keinen einzigen «positiven» Fall.Gegen 3000 Rennräder wurden per Magnet-Scan-Technologie oder mit Röntgen-Strahlen geprüft.