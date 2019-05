Rundweg um Gäbris-Seeli gesperrt

In vielen Appenzeller Wäldern sind die Schäden der vergangenen Stürme noch immer zu sehen. Auch der Rundweg um das Gäbris-Seeli wurde in den letzten Monaten durch die grosse Schneemenge und Sturmschäden in Mitleidenschaft gezogen. Bis auf Weiteres bleibt er aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Bruno Bodenmann – sein Grossvater erschuf das Reservat in den 1950er-Jahren – und Gäbris-Seeli-Unterhalterin Lisa Schneider sprechen in der «Appenzeller Zeitung» von «gravierenden Schäden» aufgrund des strengen Winters und des vielen Fallholzes. «Sobald wie möglich werden wir mit den nötigen Aufräum- und Instandstellungsarbeiten beginnen, damit der Rundweg wieder freigegeben werden kann.» Das Seeli sei über Wanderwege trotzdem erreichbar.

(red.)