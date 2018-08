Anführer der Rebellen von Donezk getötet

Der prorussische Rebellenanführer Alexander Sachartschenko ist russischen Medien zufolge bei einer Bombenexplosion getötet worden. (Archivbild) © Keystone/EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO

Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einer Bombenexplosion getötet worden. Das teilten am Freitag die Behörden der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk mit.