Russische Offiziersdolche und Walrosszahn entdeckt

Sichergestellt wurden der Zahn eines Walrosses und die beiden Dolche bereits Ende April. Eine Untersuchung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat nun ergeben, dass es sich bei dem Walrosszahn um ein echtes Exemplar handelt. Die Stosszähne von Walrössern sind – wie die der Elefanten – aus Elfenbein und geschützt.

Der 72-jährige Ukrainer, der den Walrosszahn, zwei russiche Dolche mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern und ein Klappmesser in die Schweiz einführen wollte, war von Italien in die Schweiz unterwegs. Die Dolche dürfen gemäss Schweizer Waffengesetz nicht in die Schweiz eingeführt werden, weil das Klappmesser einhändig aufgemacht werden kann ist auch dieses in der Schweiz verboten. Die Messer wurden zuhanden der Staatsanwaltschaft Graubünden eingezogen, der Walrosszahn wurde dem BLV übergeben. Der Mann wurde wegen Verletzung der Einführungsbestimmungen gebüsst.

(red.)