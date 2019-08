Passagierflugzeug landet in Maisfeld

Ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als 230 Menschen an Bord ist nach einer Kollision mit Vögeln in der Nähe von Moskau in einem Maisfeld gelandet. © KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als 230 Menschen an Bord ist nach einer Kollision mit Vögeln in der Nähe von Moskau in einem Maisfeld gelandet. Mindestens 23 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Das meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf die Behörden.