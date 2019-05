Russland bleibt in Schweizer Gruppe

Der Russe Jewgeni Dadonow (rechts/63) jubelt mit Nikita Gussew zusammen - Dadonow erzielte in den ersten zwei WM-Spielen je zwei Tore © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

An der Eishockey-WM in der Slowakei gewinnt Russland auch das zweite Spiel ohne Probleme. Gegen Österreich, am Dienstag Gegner der Schweiz, resultiert ein 5:0-Erfolg.